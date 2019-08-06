Kayserispor 31 milyon TL kazandı

İstikbal Mobilya Kayserispor, kasasına 31 milyon TL koydu.

Spor Toto Süper Lig 2019-2020 sezonu öncesinde İstikbal Mobilya Kayserispor, kasasına oldukça ciddi bir rakamı koydu.

Sarı Kırmızılılar, Okay Yokuşlu’nun İspanya’ya transferinden ötürü Trabzonspor kulübünden 2 Milyon Avro (12,4 milyon TL) kazandı. Deniz Türüç’ü de Fenerbahçe’ye 2 Milyon Avro (12,4 milyon TL) bonservis bedelle satan sarı kırmızılılar, Deniz’in yaklaşık 1 Milyon Avro (6,2 Milyon TL) alacağını da yeni takımının ödemeyi kabul etmesi ile birlikte 5 Milyon Avro (31 Milyon TL) gibi ciddi bir rakamı kasasına koydu.

Bu paranın belli bir tutarı sarı kırmızılı kulübün transfer yasağına sebebiyet veren alacaklılara gitti. Diğer kısmı ise transferi gerçekleşen futbolculara peşinat olarak verilecek.