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Spor

Kayserispor 13 puan toplamak istiyor

Hes Kablo Kayserispor, bu sezon oynayacağı 8 maçta 13 puan toplamak hedefinde.

Yeniakit Publisher
2020-06-06 15:31:40 -
Kayserispor 13 puan toplamak istiyor

Hes Kablo Kayserispor, bu sezon oynayacağı 8 maçta 13 puan toplamak hedefinde.


Süper Lig’de 18. sırada bulunan Hes Kablo Kayserispor, 2019 - 2020 sezonunda 4 kez deplasmanda 4 kez de iç sahada maça çıkacak. Sarı Kırmızılılar bu maçlardan en az 13 puan toplayarak kümede kalmayı başarmak istiyor. Hes Kablo Kayserispor Sportif Direktörü Bülent Bölükbaşı, “Çok kritik 8 maç oynayacağız. Elbette tüm maçları kazanmak istiyoruz. Ancak en az 13 puan toplayarak tehlike bölgesinin dışına çıkmak arzusundayız. Takım olarak gayet iyi durumdayız. En az 4 galibiyet 1 beraberlik alıp hedefe ulaşmak istiyoruz” dedi.


Hes Kablo Kayserispor, ligin 27. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak.

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