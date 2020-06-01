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Kayseri'nin Develi ilçesinde 25 ev karantinaya alındı

Yeniakit Publisher
2020-06-01 17:22:43 -
Kayseri'nin Develi ilçesinde 25 ev karantinaya alındı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Develi ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 25 ev karantinaya alındı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı mahallelerde yapılan sağlık taramasında bazı kişilerin Kovid-19 testleri pozitif çıktı.

Bunun üzerine sağlık ekipleri tarafından bölgede filyasyon çalışması başlatıldı ve test sonuçları pozitif çıkan kişiler Kayseri Şehir Hastanesinde gözetim altına alındı.

Bu kişilerle temaslı oldukları belirlenen 9 mahalledeki 25 ev ve bu evlerde yaşayan 90 kişi için ise karantina uygulaması başlatıldı.

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