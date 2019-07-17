Kayseri’den Süper Lig’e 2 hakem 2019-2020 sezonunda Süper Lig’de Kayseri’den 2 hakem görev yapacak.

2019-2020 sezonunda Süper Lig’de Kayseri’den 2 hakem görev yapacak.

Merkez Hakem Kurulu, 2019-2020 futbol sezonunda görev yapacak hakem ve gözlemcileri açıkladı. Buna göre; Kayseri’den 2 hakem Üst Klasman Hakemi olarak görev yapacak. Abdülkadir Bitigen Üst Klasman Hakemi olarak açıklanırken Mustafa Savranlar ise Üst Klasman Yardımcı Hakemi olarak belirlendi.

201-2020 sezonunda Kayseri’den görev alacak hakem, yardımcı hakem, gözlemci listesinde şu isimler yeralıyor:

Üst Klasman Hakem: Abdülkadir Bitigen

Üst Klasman Yardımcı Hakem: Mustafa Savranlar

Klasman Hakem: Alim Kandemir, Necati Selçuk Şahin

Klasman Yardımcı Hakem: Ahmet Ulu, Ali Etlikçi, Hacı Mehmet Ekmekyermez, Halit Karacabay, Hüseyin Otyakmaz, Levent Yeşilyurt, Osman Burak, Recep Güneş, Süha Adıyaman

Bölgesel Hakem: Burak Altınel, Cem Eray Eşmekaya, Ramazan Haymana

Bölgesel Yardımcı Hakem: Ahmet Çıtak, Ahmet İnci, Erkan Kırçıl, Furkan Ulu, Gökhan Erzin, Mustafa Soner Yüce, Turan Çelik

Kadın Bölgesel Hakem: Fulya Fırat

Klasman Gözlemciler: Ahmet Cengiz Duman, Turgay Duman, Fahri Aksoy, Ömer Murat Ülger, Emre Altun

Bölgesel Gözlemciler: Ceyhun Gürbüz, Mustafa Arıöz, Mustafa Özizmirli, Nurettin Yüksel, Ünal Adıgüzel, Yusuf Gömeç, Mustafa Eker

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