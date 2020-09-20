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Aktüel Kayseri'deki uyuşturucu operasyonunda 9 kişi tutuklandı
Aktüel

Kayseri'deki uyuşturucu operasyonunda 9 kişi tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-09-20 01:51:55 -
Kayseri'deki uyuşturucu operasyonunda 9 kişi tutuklandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, çalışma kapsamında bir süre devam eden teknik ve fiziki takibin ardından 5 ayrı adrese ve bir araca operasyon düzenledi.

472 gram metamfetamin, 2 tabanca ve 50 bin 793 liranın ele geçirildiği operasyonda M.E, S.Y, S.D, M.Ö, S.S, B.K, H.Ç, M.B. ve A.C. gözaltına alındı.

Emniyet sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen 9 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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