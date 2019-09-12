Kayseri'deki DEAŞ operasyonu Adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si tutuklandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan Suriye uyruklu 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı oldukları ve örgüt içi haberleşme programları kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan Suriye uyruklu H.E, M.J.A. ve A.E'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye sevk edilen zanlılardan H.E. ve M.J.A. mahkemece tutuklandı, A.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Önceki gün istihbari çalışma sonucu kent merkezinde belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, Suriye uyruklu 3 şüpheli gözaltına alınmış, ikametlerinde yapılan aramada dijital verilere el konulmuştu.

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