Kayseri'deki belediyelerden ihtiyaç sahibi öğrencilere 10 bin tablet desteği

KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde ilçe belediyeleri, uzaktan eğitim alacak ihtiyaç sahibi öğrencilere 10 bin tablet desteğinde bulunacak.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yaptığı yazılı açıklamada, il genelinde ihtiyaç sahibi öğrencilere yönelik, Kayseri Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile koordineli çalışma yürütüldüğünü belirtti.

Melikgazi, Kocasinan, Talas ve Hacılar başta olmak üzere ilçe belediye başkanlarıyla görüşme yaptıklarını bildiren Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması gerektiği inancıyla çocukların geleceğine katkı sunmak için Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde belediyelerimiz 10 bin tablet desteğinde bulunacak. Valilik ve İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz koordinesinde tabletler, uzaktan eğitim alacak ihtiyaç sahibi yavrularımıza ulaştırılacak."



