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Yerel Kayseri'de yolcu otobüsü kaza yaptı: 3 ölü, 25 yaralı
Yerel

Kayseri'de yolcu otobüsü kaza yaptı: 3 ölü, 25 yaralı

Kayseri'de yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2023-01-29 06:20:00 -
Kayseri'de yolcu otobüsü kaza yaptı: 3 ölü, 25 yaralı

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde Malatya-İstanbul seferini yapan Kayısı Kent Turizm'e ait, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 44 NK 222 plakalı yolcu otobüsü, Kayseri-Malatya kara yolunun 60. kilometresindeki Esenköy mevkisinde şarampole devrildi.

Ekipler olay yerinde

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye, AFAD, UMKE, jandarma ve polis ekibi sevk edildi.
3 kişi yaşamını yitirdi
Kazada 3 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, 25 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Kayseri ve Pınarbaşı'ndaki hastanelere kaldırıldı.

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