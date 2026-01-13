  • İSTANBUL
Yerel

Kayseri’de yoğun kar yağışı! Kent merkezi beyaza büründü

Kayseri’de akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı, kenti kısa sürede beyaza kapladı. Belediye ve karayolları ekipleri, kent genelinde kar temizleme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

Kayseri'de kar yağışı ile birlikte kent merkezi ve yüksek kesimler, beyaz örtüyle kaplandı.

Kentte, akşam saatlerinden itibaren yoğun kar yağışı etkisini gösterdi. Yağışla birlikte kent merkezi ve yüksek kesimler beyaza büründü.

Havanın sıfır derecelerde seyrettiği kentte belediye ekipleri, yollarda ve kaldırımlarda kar temizleme çalışması yaptı.

Karayolları ekipleri de kırsal mahallelerde kar küreme ve tuzlama çalışması yapıyor.

Kent genelinde yağış devam ederken, kar kalınlığı kent merkezinde yer yer 15, kırsal bölgelerde ve yüksek kesimlerde 30 santimetreye ulaştı.

