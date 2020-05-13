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Aktüel

Kayseri'de yedikleri mantardan zehirlenen çift hastaneye kaldırıldı

Yeniakit Publisher
2020-05-13 21:09:44 -
Kayseri'de yedikleri mantardan zehirlenen çift hastaneye kaldırıldı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de mantar yedikten sonra rahatsızlanan karı koca hastanede tedavi altına alındı.

Develi ilçesi İncesu Mahallesi'nde topladıkları mantarı dün iftarda pişiren Halim F. ile karısı Sümeyye F, sahurda karın ağrısı ve mide bulantısı şikayetiyle 112 Acil Servis'i aradı.

Ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından karı koca, Develi Devlet Hastanesine gönderildi.

Buradaki müdahalenin ardından Kayseri Şehir Hastanesine sevk edilen çiftin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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