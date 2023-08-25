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Tarım Kayseri’de yazlık buğday ekimi sürüyor
Tarım

Kayseri’de yazlık buğday ekimi sürüyor

Yeniakit Publisher
2023-08-25 16:25:00 -
Kayseri’de yazlık buğday ekimi sürüyor

Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE) Projesi kapsamında tohum dağıtılan Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesinde yazlık buğday hasadı yapıldı.

Hasada İl Tarım ve Orman Müdür Vekili Sami Yılmaz, İl Müdür Yardımcısı Ayhan Temiz ve ilçe müdürlüğü teknik ekipleri katıldı.

Destekler sağlandı

Yılmaz, proje çerçevesinde çiftçilere hububat, aspir, yem bitkisi tohumları ve sebze fidesi teminine kadar farklı alanlarda destekler sağladıklarını dile getirdi.
Yazlık buğday üretiminin Kayseri’de geçmişte yapıldığını ancak zaman içinde unutulduğunu belirten Yılmaz, şunları kaydetti: “Biz ilk olarak 2021 üretim sezonunda çok kısa sürede uygulamaya aldığımız proje ile bu kadim toprakların kıymetli çiftçilerine zaman içinde unutulan yazlık buğday ekimini tekrar hatırlatmış olduk. Yazlık buğday projesi sayesinde nadas alanlarımızı daraltarak üretimimizi artırma gayesiyle çalışmalarımıza devam ediyoruz. 2023 yılında da Ceylanpınar TİGEM işletmesinden 456 bin kilogram Ceyhan-99 çeşidi sertifikalı yazlık buğday tohumu temin ederek çiftçilerimize sunduk. Ağırlıklı olarak Pınarbaşı ilçesi Uzunyayla bölgesi olmak üzere ilimizde yaklaşık 20 bin dekar alanda ekimi yapıldı. Bu bölgenin seçilmesinin nedeni ise yazlık buğdayın yüksek rakımlı bölgelere daha uygun olmasıdır. Nadasa bırakılacak bu alanların üretime kazandırılmasıyla hem çiftçilerimize hem de ülkemiz ekonomisine katkı sağladık.”

Ürün kaliteli

Çiftçi Kenan Aydemir de bakanlık tarafından verilen yazlık buğday tohumlarını 3 yıldır denediğini ifade etti. Aydemir, bu yıl 400 dekar alanda ektiği tohumlardan dekar başına 350 kilogram ürün aldığını ve ürün kalitesinden çok memnun olduğunu aktardı.

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