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Yerel Kayseri'de yamaç paraşütü yere çakıldı!
Yerel

Kayseri'de yamaç paraşütü yere çakıldı!

Yeniakit Publisher
2023-09-29 09:39:00 -
Kayseri'de yamaç paraşütü yere çakıldı!

Kayseri'nin Talas ilçesinde yamaç paraşütünün rüzgar nedeniyle düşmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Kayseri'nin Talas ilçesinde yamaç paraşütünün rüzgar nedeniyle düşmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre ilçede bulunan Ali Dağı'ndan yamaç paraşütüyle havalanan Pilot Zeynep K. ile öğrenci Ayşe U., rüzgarın etkisiyle düştü.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık, AFAD ekipleri sevk edildi. Ağaçlık alana düşen 2 kadın, ekiplerin çalışmaları sonucu kurtarıldı.

Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
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