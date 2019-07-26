Kayseri'de uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyon: 11 gözaltı
Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı.26 Temmuz 2019 Cuma 12:28
Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara ve kullananlara yönelik operasyon düzenledi.
Operasyonda S.A, M.E.K, İ.D, V.A, T.C, B.Y, Y.E.S, S.A, Ö.E, O.D. ve H.A. gözaltına alındı.
Zanlıların araç ve üst aramasında bir miktar uyuşturucu ile sentetikhap ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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