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Aktüel Kayseri'de uyuşturucu operasyonu! Gözaltılar var
Aktüel

Kayseri'de uyuşturucu operasyonu! Gözaltılar var

Kayseri'de yapılan operasyonda uyuşturucu sattıkları iddiasıyla 8 şüpheli gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2022-10-05 21:12:00 -
Kayseri'de uyuşturucu operasyonu! Gözaltılar var

Kayseri'de düzenlenen operasyonda uyuşturucu sattıkları iddiasıyla 8 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Tespit edilen adreslere düzenlenen operasyonda, uyuşturucu maddelerini kavanoza, otomobile ve televizyon ünitesine saklayan 8 şüpheli yakalandı.

Operasyonda 32,15 gram sentetik uyuşturucu, 31,7 gram esrar ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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