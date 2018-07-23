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Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Kayseri'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.

23 Temmuz 2018 Pazartesi 21:43
Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Kayseri’de uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan operasyonda, G.G. ve B.K. gözaltına alındı.

Yakalanan zanlıların yapılan üst, araç ve ev aramalarında, tek kullanımlık paketler halinde hazırlanmış 2 parça metamfetamin, 5 parça sentetik uyuşturucu hap ile tabanca ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

 

Haber Tarihi: 23 Temmuz 2018 Pazartesi 21:43
  1. Kayseri

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