Kayseri'de trafik kazası: Ölü ve yaralılar var Kayseri'de iki otomobilin çarpıştı. Kaza sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

Eren Saygılı idaresindeki 38 ABG 325 plakalı otomobil, Talas ilçesi Atatürk Bulvarı'nda, Mert Yılmaz'ın kullandığı 38 HB 977 plakalı otomobille çarpıştı. Yaralanan sürücüler ile araçlardaki Hasan Şentürk, Muhammed Kaya, Dorukhan Altıntaş, Bayram Yılmaz, Uğur Kaya, Durdu Saygılı ve Osman Aslantaş kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Dorukhan Altıntaş, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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