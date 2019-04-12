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Kayseri'de trafik kazası: Ölü ve yaralılar var

Kayseri'de iki otomobilin çarpıştı. Kaza sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

12 Nisan 2019 Cuma 14:42
Kayseri'de trafik kazası: Ölü ve yaralılar var

Eren Saygılı idaresindeki 38 ABG 325 plakalı otomobil, Talas ilçesi Atatürk Bulvarı'nda, Mert Yılmaz'ın kullandığı 38 HB 977 plakalı otomobille çarpıştı.

Yaralanan sürücüler ile araçlardaki Hasan Şentürk, Muhammed Kaya, Dorukhan Altıntaş, Bayram Yılmaz, Uğur Kaya, Durdu Saygılı ve Osman Aslantaş kentteki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan Dorukhan Altıntaş, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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Haber Tarihi: 12 Nisan 2019 Cuma 14:42
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