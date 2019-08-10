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Kayseri’de trafik kazası: 7 yaralı

Kayseri’de 2 hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

10 Ağustos 2019 Cumartesi 13:35
Kayseri’de trafik kazası: 7 yaralı

Kayseri’de 2 hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.


Kaza, Kayseri-Niğde karakolu 35’inci kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 38 JM 286 plakalı hafif ticari araç ile 38 AAE 926 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada, her 2 araçta da bulunan 7 kişi yaralandı. Yaralılar sevk edilen ambulanslar ile çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ve jandarma ekipleri de, kazanın meydana geldiği yolda güvenlik önlemi aldı. Kazaya karışan araçlar, çekici ile kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Haber Tarihi: 10 Ağustos 2019 Cumartesi 13:35
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