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Aktüel

Kayseri'de trafik kazası: 6 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-08-16 15:43:07 -
Kayseri'de trafik kazası: 6 yaralı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de meydana gelen trafik kazasında 1'i bebek 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ali A. idaresindeki 34 NA 9358 plakalı hafif ticari araç, Kayseri-Malatya kara yolu Başakpınar Kavşağı'nda, Latif E'nin kullandığı 38 SL 088 plakalı otomobille çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücüler ile Sıddıka E, Emine G, Efe G. ve 1,5 yaşındaki E.K.G. kentteki hastanelere kaldırıldı.

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