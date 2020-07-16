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Aktüel

Kayseri'de trafik kazası: 2'si ağır 6 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-07-16 01:42:08 -
Kayseri'de trafik kazası: 2'si ağır 6 yaralı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucunda 2'si ağır 6 kişi yaralandı.

Kocasinan ilçesi Şehit Mehmet Erciyes Caddesi'nde Mustafa Süngü'nün kullandığı 38 ADV 253 plakalı hafif ticari araç ile sürücüsü henüz öğrenilemeyen 34 BJD 572 plakalı otomobil çarpıştı.

Yoldan geçenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralanan 2'si ağır 6 kişi sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

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