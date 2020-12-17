  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Kayseri'de trafik kazası: 2 ölü, 1 yaralı
Aktüel

Kayseri'de trafik kazası: 2 ölü, 1 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-12-17 23:18:44 -
Kayseri'de trafik kazası: 2 ölü, 1 yaralı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Muzaffer B. yönetimdeki 06 DJ 6271 plakalı otomobil Melikgazi ilçesi Tınaztepe Mahallesi Taha Carım Bulvarı'nda kontroden çıkarak tramvay hattına enerji sağlayan demir direğe çarptı.

Kazada otomobilde sıkışan sürücü Muzaffer B. ile Serkan A. olay yerinde hayatını kaybetti, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu otomobilden yarılı çıkarılan Halil K. Kayseri Şehir hastanesine sevk edildi.

Öte yandan aksayan tramvay seferleri otomobilin olay yerinden kaldırılmasıyla yeniden devam etti.



Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Doğu Perinçek'ten HDP çıkışı! Tarafını açıkladı
Siyaset

Doğu Perinçek'ten HDP çıkışı! Tarafını açıkladı

HDP'nin kapatılmasına ilişkin tartışmalara dahil olan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, "Sayın Bahçeli'nin çağrısını çok olumlu kar..
Putin'den son dakika Erdoğan açıklaması: Verdiği sözleri tutan birisi
Siyaset

Putin'den son dakika Erdoğan açıklaması: Verdiği sözleri tutan birisi

Her yılın sonunda geleneksel olarak düzenlenen "Yıl sonu basın toplantısında" gazetecilerin sorularını yanıtlanan Rusya Devlet Başkanı Vladi..
Bakan Koca açıkladı: Görevinden uzaklaştırıldı
Gündem

Bakan Koca açıkladı: Görevinden uzaklaştırıldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hemşirelere "Ben salağım servisimden başka servise gittim" diye yazdıran Antalya Kumluca Devlet Hastanesi Başh..
Satılık 2017 model KİA YB
Satılık 2017 model KİA YB

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay