  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

LGS'de maske takmak zorunlu mu? | YKS'de maske takma zorunlu mu?

HES kodu nedir? | HES kodu nasıl alınır?

Sevda Noyan ifade verdi

Çay toplamaya gidenler karantiya alınacak mı? | Koronavirüs pozitif çıkan ailelerin çayını kim toplayacak?

Yaş çay alımı ne zaman başlıyor? | ÇAYKUR 1. sürgü kotası ne kadar?
için kalan
Aktüel

Kayseri’de trafik kazası: 1 yaralı

Kayseri’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yatan ticari araçtaki 1 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-20 17:44:29 -
Kayseri’de trafik kazası: 1 yaralı

Kayseri’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yatan ticari araçtaki 1 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesine bağlı Gesi Fatih Mahallesi 2351. Sokak üzerinde meydana gelen kazada, 38 DB 620 plakalı ticari aracın sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç yan yatıp sürüklenerek durdu. Kazada araç içerisinde bulunan 1 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.


Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından yaralı vatandaş 112 ekipleri tarafından hastaneye sevk edildi. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 155 m² tripleks ev
Satılık 155 m² tripleks ev

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı