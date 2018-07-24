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Kayseri'de termometreler 42 dereceyi kaydetti

Etkili olan sıcak havada kent meydanında bulunan termometreler, 42 dereceyi gösterdi.

24 Temmuz 2018 Salı 14:33
Kayseri'de termometreler 42 dereceyi kaydetti

Kayseride, etkisini gösteren sıcak hava vatandaşlara zor anlar yaşattı. Sıcaktan bunalanlar, kendilerini ağaç altlarına ve parklara attı. Bazı vatandaşlar da serinlemek için çeşmeler önünde kuyruklar oluşturdu. Öğle saatlerine Cumhuriyet Meydanında bulunan termometreler 42 dereceyi gösterdi. 

Sıvı kaybına dikkat çeken uzmanlar, sıvı tüketiminin önemli olduğunu, zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmamaları konusunda vatandaşları uyardı.
 

Haber Tarihi: 24 Temmuz 2018 Salı 14:33
  1. Kayseri
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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