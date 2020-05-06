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Aktüel

Kayseri'de tartıştığı su tesisatçısını tüfekle yaralayan zanlı tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-05-06 19:01:00 -
Kayseri'de tartıştığı su tesisatçısını tüfekle yaralayan zanlı tutuklandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de, su tesisatı tamir etmeye gelen kişiyi tüfekle vurarak yaraladığı ileri sürülen şüpheli tutuklandı.

Kocasinan ilçesi Yakut mahallesinde, dün, bir siteye musluk tamiri yapmak için giden Murat K'yi, aralarında çıkan tartışma sonucu ruhsatlı tüfeği ile vurarak yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan Raşit D'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Yaralı Murat K'nin ise Kayseri Şehir Hastanesindeki tedavisi devam ediyor.



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