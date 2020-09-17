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Aktüel Kayseri'de tarlada çalışan çocuklara üstü açık tur otobüsü gezisi
Aktüel

Kayseri'de tarlada çalışan çocuklara üstü açık tur otobüsü gezisi

Yeniakit Publisher
2020-09-17 18:39:24 -
Kayseri'de tarlada çalışan çocuklara üstü açık tur otobüsü gezisi

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de, Talas İlçe Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, tarlada çalışırken gördüğü çocukları üstü açık tur otobüsüyle gezdirdi.

Talas Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Yalçın, yaz dönemini tarlada ve bahçede ailelerine yardım ederek geçiren çocuklara, ilçenin tarihi ve turistik yerlerinde gezi sözünü yerine getirdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemlerine dikkat edilerek düzenlenen organizasyonda, 22 çocuk bir yandan eğlenirken bir yandan da Talas'ın tarihi ve turistik yerleri hakkında bilgi sahibi oldu.

Çatakdere Mahalle Muhtarı Seyit Ahmet Karabulut, Yalçın'ın mahalle ziyaretinde tarla ve bahçelerde ailelerine yardım eden çocukları gördüğünü ve onları tebrik ederek gezi sözü verdiğini anımsattı.

Başkan Yalçın'a teşekkür eden Karabulut, "Çocuklarımızın tarlada çalıştıklarını gördü ve 'işleri bittikten sonra onları Talas'a getirip, gezdirelim' dedi. Bu sözünü de yerine getirdi. Çocuklarımız çok güzel vakit geçirdiler, eğlendiler, Talasımızın tarihi yerlerini gezdiler. Başta başkanımız Mustafa Yalçın olmak üzere herkesten Allah razı olsun." ifadelerini kullandı.

Çocuklar da geziden duydukları mutluluğu anlattı. Çok eğlendiklerini kaydeden çocuklar, Başkan amcalarına teşekkür etti.


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