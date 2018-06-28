THY - İmaj
0553 313 94 23

Kayseri’de sosyal medyadan terör propagandasına hapis cezası

PKK/KCK propagandası yapan sanık, 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

28 Haziran 2018 Perşembe 16:11
Kayseri’de sosyal medyadan terör propagandasına hapis cezası

Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tutuklu sanık İ.M. ve avukatı hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, sanığın sosyal paylaşım sitesinde PKK/KCK terör örgütünü meşru göstererek, bu yöntemlere başvurmayı teşvik edecek paylaşımlar yaptığı gerekçesiyle "terör örgütü propagandası yapma" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti tarafından son sözü sorulan İ.M., sosyal medya hesabının çalındığını öne sürerek, "Benim hesabım çalınmıştı, ben de giriş yapabiliyordum. Bu tür paylaşımları görünce siliyordum. Bir süre sonra hesabıma hiç giriş yapamadım. Suçsuzum" dedi.

Mahkeme İ.M.'ye, "terör örgütü propagandası yapma" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası vererek, sanığı tahliye etti.

Heyet, sanığın evinde yapılan aramada ele geçirilen silah ile ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunulmasına da hükmetti.

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 28 Haziran 2018 Perşembe 16:11
  1. Kayseri

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Beşiktaş aradığı sağ beki buldu! Florian Jozefzoon...
    1. Beşiktaş aradığı sağ beki buldu!..
    2. Aboubakar'ın Beşiktaş'a geliş tarihi..
    3. CHP'li Eren Erdem gözaltına alındı
    4. Bursaspor'dan Vagner Love bombası
    5. İngiliz kulübü Galatasaray'ın..
    6. ABD'den S-400 hamlesi! Güçlerini..
    7. AK Parti seçimlere itiraz etti,..
    8. Yaşar Okuyan yine rezil oldu: Erdoğan..
    9. Fransa basını duyurdu! Rizespor ve..
    10. Teröristbaşı Netanyahu: Bizi yok etmek..
    11. Kılıçdaroğlu açıkladı! Muharrem İnce..
    12. CHP'den cesaret alan HDP harekete..
    13. İşte CHP'nin eseri! HDP'li vekilden..
    14. CHP'den Süleyman Soylu'ya istifa çağrısı
    15. HDP'nin koltuk değneği CHP'den Bakan..
    16. Hollanda'dan skandal karar: Türk..
    17. Düzenli yürüyüş yapmanın inanılmaz..
    18. Boy uzunluğu ve kanser olma riski..
    19. Kimler limonlu su içemez?
    20. Yapay kornea da üretildi
    Murat Karayalçın Muharrem İnce'nin yeni planını ifşa etti
    Murat Karayalçın Muharrem İnce'nin yeni planını ifşa etti
    CHP'liler övünün! PKK'nın infazı hakkında skandal...
    CHP'liler övünün! PKK'nın infazı hakkında skandal...
    Karamollaoğlu'ndan ilginç seçim açıklaması: İspat ettik
    Karamollaoğlu'ndan ilginç seçim açıklaması: İspat ettik
    '30 yıllık karım çemkirdi' diyen Emin Çapa, Kemalistlere 'hezimet'in sebeplerini anlattı
    '30 yıllık karım çemkirdi' diyen Emin Çapa, Kemalistlere 'hezimet'in sebeplerini anlattı
    Mustafa Karahasanoğlu açıkladı...AK Parti'nin oy kaybındaki önemli iki husus...
    Mustafa Karahasanoğlu açıkladı...AK Parti'nin oy kaybındaki önemli iki husus...

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Kamuda yeni dönem! Sil baştan değişiyor
    Kamuda yeni dönem! Sil baştan değişiyor
    CHP'nin anketçisinden itiraf: Erdoğan'ın kazanacağını gördüm, söyleseydim beni...
    CHP'nin anketçisinden itiraf: Erdoğan'ın kazanacağını gördüm, söyleseydim beni...