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Yerel Kayseri'de silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı
Yerel

Kayseri'de silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

Kayseri'de yolda silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-12-29 20:20:00 -
Kayseri'de silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

Alınan bilgiye göre, Hacı Duran Gültekin (27), Kocasinan ilçesi Alsancak Mahallesi 4. Cadde'de yürürken, otomobille gelen kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin pompalı tüfekli saldırısına uğradı.

Saldırı sırasında kaçmaya çalışan Gültekin, tüfekten çıkan saçmaların isabet etmesiyle yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekibi, yaralanan Gültekin'i Kayseri Şehir Hastanesine kaldırdı.

Polis ekipleri, olaydan sonra otomobille kaçan şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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