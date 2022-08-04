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Yerel Kayseri'de silahlı saldırı
Yerel

Kayseri'de silahlı saldırı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde sokak ortasında silahlı saldırıya uğrayan 1 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-08-04 01:18:00 -
Kayseri'de silahlı saldırı

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı İldem Cumhuriyet Mahallesi Gül 1 Sokak üzerinde meydana gelen olayda, E.B. yolda yürüdüğü sırada henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı.

E.B. yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Kayseri Şehir Hastanesine kaldırılan E.B. tedavi altına alındı. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri de şüpheli şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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