Kayseri’de silahlı kavga: 2 yaralı Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde 2 grup arasında çıkan kavgada, ateşlenen av tüfeğinden çıkan saçmaların isabet ettiği 2 kişi yaralandı.

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde 2 grup arasında çıkan kavgada, ateşlenen av tüfeğinden çıkan saçmaların isabet ettiği 2 kişi yaralandı.

Olay, ilçeye bağlı Mithatpaşa mahallesi Güven sokak üzerinde meydana gelen olayda, 2 grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada ateşlenen av tüfeğinden çıkan saçmaların isabet ettiği 2 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, kavganın yaşandığı yerde inceleme yaptı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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