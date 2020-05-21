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Kayseri’de şiddetli rüzgar uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 7.

Yeniakit Publisher
2020-05-21 17:40:03 -
Kayseri’de şiddetli rüzgar uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 7. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, yarın etkili olacak şiddetli rüzgar nedeniyle vatandaşları çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi konusunda uyardı.


Yapılan yazılı açıklamada yarın kentte güneyli yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtınanın etkili olacağı, rüzgarın saatteki hızının 60-80 km/sa olacağı tahmin edildiği bildirildi. Açıklamada vatandaşlar; oluşması muhtemel çatı uçması, ulaşımda aksamalar, ağaç veya direklerin devrilmesi, karbonmonoksit kaynaklı soba ve baca gazı zehirlenmeleri konusunda uyarıldı.

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