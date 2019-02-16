Kayseri'de sahte paralarla yakalanan 2 kişiye gözaltı Kayseri'nin Kocasinan ilçesi İstasyon Mahallesi'nde üzerlerinde 100 TL'lik 54 sahte banknot bulunan şüpheliler, polis tarafından gözaltına alındı.

Kayseri'de, polis tarafından yapılan aramada üzerlerinde 100 TL'lik 54 sahte banknot bulunan Mustafa D. (38) ve Sebahattin T. (66), gözaltına alındı.



Kocasinan ilçesi İstasyon Mahallesi Depo caddesinde iddiaya göre alkollü olan 2 kişinin taşkınlık yaparak çevredekileri rahatsız ettiği ihbarı üzerine emniyet ekipleri bölgeye gitti. Polis, Mustafa D. ve Sebahattin T.'nin birbirlerine para verdiklerini görünce üzerlerinde arama yaptı. Polis, aramada üzerlerinde 100 TL'lik 54 sahte banknot bulduğu 2 kişiyi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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