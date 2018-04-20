THY - Baltık
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Kayseri'de sahibi olduğu arazide ölü bulundu

Kayseri'de, çiftçi Ömer Kökkaya (70) kendisine ait arazide ölü bulundu.

20 Nisan 2018 Cuma 21:55
Kayseri'de sahibi olduğu arazide ölü bulundu

Merkez Kocasinan ilçesine bağlı Plevne Mahallesi'ndeki Arif Molu Anadolu Teknik Lisesi yakınında bulunan boş arazide öğrenciler bir kişinin hareketsiz halde yattığını görünce, polise ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri yaptıkları incelemede hareketsiz kişinin öldüğünü belirledi.

Üzerinden kimlik çıkmayan kişinin, arazi sahibi Ömer Kökkaya olduğu belirlendi. Zaman zaman arazisine gelerek sulama yaptığı belirlenen Kökkaya'nın ölüm nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı. Okuldan çıkan öğrenciler üst geçitte hem yaşananları izledi hem de telefonlarına kaydetti.

Haber Tarihi: 20 Nisan 2018 Cuma 21:55
  1. Kocasinan

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Medipol Başakşehir Kayserispor'u 3 golle geçti
    1. Medipol Başakşehir Kayserispor'u 3..
    2. Esed, kimyasal silah maddelerini..
    3. Hatay'da El Nusra operasyonu: 2 kişi..
    4. Twitter dünya genelinde çöktü
    5. Bugüne kadar hiçbir trenin uğramadığı..
    6. Aday bulamayan CHP'ye İngilizler..
    7. Asırlık kırmızı buğday yeniden..
    8. Antalya ve İzmir'e yeni havalimanı..
    9. Telekom'u işgal girişimi davasında karar
    10. Afrin'de batan PYD'nin malları bulundu
    11. ABD Başkanı Trump, petrol fiyatlarını..
    12. Kanserin vücutta yayılmasına yol açan..
    13. Tunus'ta öğretmenlerin hükümeti..
    14. Arda Turan'ın gecesinde Başakşehir..
    15. Şenol Güneş'ten hastane sonrası ilk kare
    16. Kadını nasıl bilirsiniz?
    17. Fransa Cezayirli imamı sınır dışı etti
    18. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov:..
    19. Bolu'da hurdaya dönen TIR'dan hafif..
    20. Kayseri'de sahibi olduğu arazide ölü..
    İlk günden Cumhurbaşkanlığına 5 aday!
    İlk günden Cumhurbaşkanlığına 5 aday!
    CHP'lilerin umudu bu takvim yaprağı oldu! 24 Haziran'da...
    CHP'lilerin umudu bu takvim yaprağı oldu! 24 Haziran'da...
    Kayıtlar ortaya çıktı! Bu belgeye göre İYİ Parti seçime giremiyor
    Kayıtlar ortaya çıktı! Bu belgeye göre İYİ Parti seçime giremiyor
    Mustafa Destici Cumhurbaşkanı adaylarını açıkladı
    Mustafa Destici Cumhurbaşkanı adaylarını açıkladı
    Abdulkadir Selvi'den cumhur ittifakına operasyon iddiası!
    Abdulkadir Selvi'den cumhur ittifakına operasyon iddiası!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Derbinin faturası ağır oldu! 3-0 hükmen yenik ve saha kapama...
    Derbinin faturası ağır oldu! 3-0 hükmen yenik ve saha kapama...
    Karamollaoğlu adaylık için isim verdi: Onunla görüşeceğiz
    Karamollaoğlu adaylık için isim verdi: Onunla görüşeceğiz