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Aktüel

Kayseri'de polisler 23 Nisan konvoyu oluşturdu

2020-04-23 17:18:36 -
Kayseri'de polisler 23 Nisan konvoyu oluşturdu

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla polisler, özel olarak hazırlanan resmi araçlarla yapılan konvoyla mahalle mahalle gezerek çocukların bayramını kutladı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle çocuklar için özel olarak hazırlanan 4 resmi araç ve 2 motosikletle kentin farklı noktalarında müzik ve sirenler eşliğinde tur attı.

Polisler, balkonlara ve pencerelere çıkan çocukların bayramını şarkılar eşliğinde megafonlardan seslenerek kutladı.

Çocuklar ve aileleri de polislere alkışla karşılık verdi.


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