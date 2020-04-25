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Aktüel

Kayseri'de polisin "dur" ihtarına uymayan kişi kovalamaca sonucu yakalandı

2020-04-25 14:54:27 -
Kayseri'de polisin "dur" ihtarına uymayan kişi kovalamaca sonucu yakalandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayıp çalıntı olduğu iddia edilen otomobille kaçan sürücü, kovalamaca sonucu yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Osman Kavuncu Bulvarı'nda çalıntı olduğu değerlendirilen 34 RL 1785 plakalı otomobili durdurmak istedi.

Ekiplerin "dur" ihtarına uymayıp trafiği tehlikeye sokacak şekilde kaçan sürücü Mücahit K, Gaziosman Mahallesi'nde araçta bulunan diğer şüpheliyi indirerek kaçmaya devam etti.

Otomobilin lastiği patlayınca yakalanacağını anlayan şüpheli, Barbaros Mahallesi Hakimiyet Caddesi'nde araçtan inerek yaya olarak kaçamaya başladı.

Polis, Mücahit K'yi bir hurdalığa ait kulübede saklanmaya çalışırken yakaladı.

Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Öte yandan, otomobilden inerek kaçan diğer şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ediyor.





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