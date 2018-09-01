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Kayseri'de PKK operasyonunda gözaltına alınan Suriyeli tutuklandı

Düzenlenen terör operasyonunda, PYD/PKK'nın Suriye'deki elebaşılarından birinin korumalığını yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan "Mihyar Serdar" kod adlı Suriye uyruklu Muhammed D. tutuklandı.

01 Eylül 2018 Cumartesi 11:50
Kayseri'de PKK operasyonunda gözaltına alınan Suriyeli tutuklandı

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda yakalanan ve PKK-KCK/YPG-PYD adına faaliyet yürüten "Mihyar Serdar" kod adlı Suriye uyruklu Muhammed D.'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Zanlının, Suriye'deki eylemlerde terör örgütü adına faaliyette bulunduğu, örgüt içinde Suriye'de Şeyh Maksut bölgesinde faaliyet gösteren "Garo" kod adlı üst düzey örgüt mensubunun yakın korumalığını yaptığı tespit edilmişti.

Haber Tarihi: 01 Eylül 2018 Cumartesi 11:50
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