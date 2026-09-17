Kayseri’de otomobil duvara çarptı: Sürücü hastaneye kaldırıldı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde kontrolden çıkarak duvara çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü hastaneye götürüldü.
Kaza, Eğribucak Mahallesi’ndeki 15 Temmuz Bulvarı üzerinde meydana geldi. 38 AGP 939 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu duvara çarptı.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Eğribucak Mahallesi 15 Temmuz Bulvarı üzerinde meydana gelen trafik kazasında, 38 AGP 939 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu duvara çarptı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, kazada yaralanan sürücüyü olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. İncelemelerin ardından otomobil çekiciyle kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.