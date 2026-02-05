  • İSTANBUL
Kayseri'de otomobil devrildi: 1 ölü, 4 yaralı
Yerel

Kayseri'de otomobil devrildi: 1 ölü, 4 yaralı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Kayseri'de otomobil devrildi: 1 ölü, 4 yaralı

Kayseri-Malatya kara yolunda kontrolden çıkan bir otomobilin devrilmesi sonucu meydana gelen feci kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi ise yaralandı.

Kayseri-Malatya kara yolu Kepez Kavşağı yakınlarında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği bir otomobil devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, araçta bulunan Kadir Yalnız'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralanan sürücü ve beraberindeki 3 kişi ise ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

