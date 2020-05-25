Kayseri'de otomobil devrildi: 1 ölü, 2 yaralı
KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Sarız ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu bir kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Ufuk A. idaresindeki 45 ABC 44 plakalı otomobil, Kayseri-Kahramanmaraş kara yolu Çörekdere Mahallesi'nde devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, otomobilde bulunan Pantuş U'nun hayatını kaybettiğini belirledi.
Kazada yaralanan sürücü ile Aytan A, Sarız Devlet Hastanesindeki ilk müdahalelerinin ardından Kayseri Şehir Hastanesine sevk edildi.