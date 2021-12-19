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Yerel Kayseri'de oto hırsızları suçüstü yakalandı
Yerel

Kayseri'de oto hırsızları suçüstü yakalandı

Kayseri'de düzenlenen operasyonda, 2 oto hırsızı çalıntı araçlarla suçüstü yakalandı.

Yeniakit Publisher
2021-12-19 12:42:00 -
Kayseri'de oto hırsızları suçüstü yakalandı

Alınan bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentte son 10 gün içerisinde 11 ayrı araçtan yapılan hırsızlıklarla ilgili çalışma başlattı.

Ekipler, fiziki takip, çok sayıda kamera kaydının izlenmesi ve akaryakıt istasyonlarındaki incelemeler sonucunda şüphelilerin kimliklerini tespit etti.

Düzenlenen operasyonda zanlılar M.H. ve M.A, çalıntı iki araçla suçüstü yakalandı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlıların, müştekileri yaklaşık 500 bin lira zarara uğrattıkları öğrenildi.

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