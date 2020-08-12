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Aktüel

Kayseri'de miras için kavga eden 2 kardeşten 1'i öldü

Yeniakit Publisher
2020-08-12 00:19:31 -
Kayseri'de miras için kavga eden 2 kardeşten 1'i öldü

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de, 2 kardeş arasında çıkan miras kavgasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Melikgazi ilçesi Ağırnas Mahallesi'nde yaşayan Fedai ile Rüstem Yıldız kardeşler arasında miras yüzünden tartışma çıktı.

Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Rüstem Yıldız, ağabeyi Fedai Yıldız'a pompalı tüfekle ateş etti.

Ağabey Yıldız olay yerinde hayatını kaybederken, Rüstem Yıldız ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Fedai Yıldız'ın cesedi otopsi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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