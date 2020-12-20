Kayseri'de mahalle fırınında ekmek pişiren kadınların karantinası bitti
KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Yahyalı ilçesi Kapuzbaşı Mahallesi'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina sona erdi.
Kapuzbaşı Mahallesi'nde halkın ortak kullandığı fırında ekmek pişirmek için bir araya gelen kadınlardan 40'ının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin pozitif çıkması sonucu karantinaya alınan mahallede karantina uygulaması kaldırıldı.
Sosyal izolasyonun sağlanması için mahalle 19 Aralık'ta karantinaya alınmıştı.