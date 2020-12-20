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Aktüel Kayseri'de mahalle fırınında ekmek pişiren kadınların karantinası bitti
Aktüel

Kayseri'de mahalle fırınında ekmek pişiren kadınların karantinası bitti

Yeniakit Publisher
2020-12-20 00:00:22 -
Kayseri'de mahalle fırınında ekmek pişiren kadınların karantinası bitti

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Yahyalı ilçesi Kapuzbaşı Mahallesi'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina sona erdi.

Kapuzbaşı Mahallesi'nde halkın ortak kullandığı fırında ekmek pişirmek için bir araya gelen kadınlardan 40'ının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin pozitif çıkması sonucu karantinaya alınan mahallede karantina uygulaması kaldırıldı.

Sosyal izolasyonun sağlanması için mahalle 19 Aralık'ta karantinaya alınmıştı.

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