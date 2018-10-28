Kayseri'de kuyuya düşen inek kurtarıldı!

Kayseri'de kuyuya düşen inek itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre kuyuya düşen ineğin sesini duyan vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Yapılan ihbar sonrasında olay yerine gelen itfaiye ekipleri, betan kırma makinesi ile ineğin düştüğü kuyunun girişini genişletti. Kırma çalışmaları sırasında ineğin ürkmemesi için gözü kapatıldı.

Ekiplerin uzun süren çalışması sonrasında kuyunun girişi genişletildi. Ekipler, kuyuya düşen ineği halat ve traktör yardımı ile bulunduğu yerden çıkardı ve sahibine teslim etti.