Kayseri'de küçük çocuğa cinsel istismar skandalı!
Kayseri'de küçük çocuğa cinsel istismar skandalı yaşandı. Çocuğa cinsel saldırıda bulunan şahıs 150 saatlik kamera izlenmesiyle bulundu.
Kayseri'de küçük çocuğa cinsel istismar skandalı yaşandı. Çocuğa cinsel saldırıda bulunan şahıs 150 saatlik kamera izlenmesiyle bulundu.
Kayseri’de çocuğa cinsel saldırıda bulunan şahıs; polis ekiplerinin 150 saatlik kamera izlenmesiyle bulundu. Mahkemeye çıkarılan şahıs tutuklandı.
KÜÇÜK ÇOCUĞA CİNSEL SALDIRI...
Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Melikgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından geçtiğimiz günlerde çocuğa karşı cinsel saldırı suçunu işleyen şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.
ÖZEL EKİP OLUŞTURULDU, 150 SAATLİK KAMERA GÖRÜNTÜLERİ İZLENDİ
Özel olarak oluşturulan ekibin yaklaşık 150 saatlik kamera izlemesi sonucu şüpheli şahsın kimliği tespit edildi. Kimliği belirlenen şahıs düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.
TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli; sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
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Kaynak: İHA