  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Kayseri'de köpeklerin saldırısına uğrayan 2 kişi yaralandı
Aktüel

Kayseri'de köpeklerin saldırısına uğrayan 2 kişi yaralandı

Belediye Başkanı Altun, tedavisinin ardından taburcu edilen halterci Samet Mutlu'yu evinde ziyaret etti

Yeniakit Publisher
2020-12-23 16:59:39 -
Kayseri'de köpeklerin saldırısına uğrayan 2 kişi yaralandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Bünyan ilçesinde, çoban köpeklerinin saldırısı sonucu yaralanan iki kişi tedavi altına alındı.

Sağlık Mahallesi'nde evlerine giderken çoban köpeklerinin saldırısına uğrayan esnaf Yusuf Öztürk ile halterci Samet Mutlu, vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı.

Olayı görenler duruma müdahale ederek hayvanları uzaklaştırdı. Yaralanan iki kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Kayseri Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, hastaneden taburcu olan Samet Mutlu'yu evinde ziyaret etti.

Altun, burada yaptığı açıklamada, başı boş bırakılan çoban köpeklerinin saldırısı sonucu 2 kişinin yaralandığını belirtti.

"Olayın yaşandığı ilk andan itibaren, yaralanan kardeşlerimiz, aileleri ve hastane yetkilileriyle iletişim halindeyiz." diyen Altun, "Belediye olarak, sokak hayvanlarının toplanması, aşılanması, tedavisi, barınması ve beslenmesi noktasında etkin bir çalışma yürütmekteyiz. Vatandaşlarımızdan da sahiplendikleri evcil hayvanları muhafaza altında tutmalarını rica ediyorum." ifadelerini kullandı.

Yaralanan Y.Ö'nün hastanedeki tedavisi sürüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Başkan Erdoğan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na sert sözler: Bu ne sapkınlıktır
Gündem

Başkan Erdoğan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na sert sözler: Bu ne sapkınlıktır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu.
Hesap günü geldi...
Gündem

Hesap günü geldi... "Bir suç bulacak onu da bana yıkacaklardı"

Hain FETÖ’nün MİT TIR'ları kumpaslarıyla uzun süre generalliği engellenen Tümgeneral Hüseyin Kurtoğlu’nu hedef alan eski Yargıtay üyelerinin..
3 kardeşi küvette katledildi! Bilim Kurulu üyesi Prof. bakın kim çıktı
Sağlık

3 kardeşi küvette katledildi! Bilim Kurulu üyesi Prof. bakın kim çıktı

Koronavirüs pandemisi döneminde adından sıkça bahsettiren isimlerden birisi olan Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan'ın Kıbrıs’..
Satılık 2017 model Opel Insignia
Satılık 2017 model Opel Insignia

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay