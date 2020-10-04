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Aktüel Kayseri'de köpekler için "pati yolu" açıldı
Aktüel

Kayseri'de köpekler için "pati yolu" açıldı

Yeniakit Publisher
2020-10-04 12:47:18 -
Kayseri'de köpekler için "pati yolu" açıldı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de Talas Belediyesince köpeklerini gezintiye çıkarmak isteyenler için yaptırılan "pati yolu" hizmete girdi.

Çamyurdu Caddesi kenarındaki "pati yolu"nun açılışında konuşan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, yaklaşık bir yıl önce açılışını gerçekleştirdikleri Pati Köy'ünde 1500'e yakın köpeğe ev sahipliği yaptıklarını belirtti.

Bugüne kadar 253 köpeği sahiplendirdiklerini aktaran Yalçın, "Köpeklerini gezdirmek isteyen vatandaşlarımız için pati yolu yaptık. Köpeklerin burada oyun oynaması için de parkur oluşturduk. Gençlere hayvan sevgisini aşılamak için iyi bir alan oluşturduğumuzu düşünüyorum." dedi.

Kayseri Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Nilgün Uzel ise Yalçın'ın hayvanlar konusunda çok hassas olduğunu ve yaptığı hizmetlerin hiçbir zaman unutulmayacağını söyledi.

Pati yolu, konuşmaların ardından kesilen kurdeleyle hizmete açıldı.

Açılışta, Kayseri İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki arama kurtarma ve uyuşturucu arama köpekleri gösteri sundu.


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