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Aktüel Kayseri'de komşularını av tüfeğiyle tehdit etikleri iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı
Aktüel

Kayseri'de komşularını av tüfeğiyle tehdit etikleri iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2020-12-05 13:50:01 -
Kayseri'de komşularını av tüfeğiyle tehdit etikleri iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de aynı binada yaşadıkları komşularını av tüfeğiyle tehdit ettikleri öne sürülen şüpheli ve kız arkadaşı yakalandı.

İddiaya göre, Merkez Melikgazi ilçesi TOKİ Demokrasi Mahallesi 2227. Sokak'ta 4 katlı binanın sakinleri, son katta yaşayan İ.Ç. ve K.S'yi apartman kapısına zarar verdikleri ve gürültü yaptıkları için uyardı.

Uyarıları dikkate almayarak komşularını av tüfeğiyle tehdit eden şüpheliler, daha sonra evlerine çıktı.

Zanlılar, ihbar üzerine olay yerine giden polise evin kapısını açmadı.

İ.Ç. ve K.S'yi kapıyı açmaya ikna edilemeyince özel harekat polisleri çağrıldı.

Evin kapısını kırarak içeri giren ekipler, İ.Ç. ve K.S'yi gözaltına aldı.

Evde yapılan aramada ruhsatsız av tüfeği ve uyuşturucu ele geçirildi.

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