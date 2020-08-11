  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Kayseri'de kendisini medyum olarak tanıtan zanlı, gurbetçinin 35 bin avrosunu dolandırdı

Yeniakit Publisher
2020-08-11 09:58:00 -
Kayseri'de kendisini medyum olarak tanıtan zanlı, gurbetçinin 35 bin avrosunu dolandırdı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de kendisini medyum olarak tanıtarak bir gurbetçi kadının 35 bin avrosunu dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Almanya'da yaşayan F.D, internet üzerinden iletişime geçtiği B.T'nin kendisinde büyü olduğunu ve bu büyüyü çözebileceğini söylemesi üzerine banka hesabına 35 bin avro yatırdı.

Daha sonra durumdan şüphelenen F.D, polise bilgi verdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğince yapılan çalışmalarda, Kocasinan ilçesinde ofis açtığı belirlenen B.T. gözaltına alındı.

Şüphelinin ev ve iş yerinde yapılan aramalarda çok sayıda muska, makbuz, kaşe ve kartvizit ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
DGS sonucu ne zaman açıklanacak? | 2020 DGS sonuçları ne zaman
Eğitim

DGS sonucu ne zaman açıklanacak? | 2020 DGS sonuçları ne zaman

2020 DGS sonucu ayın kaçında açıklanacak? Dikey Geçiş Sınavı 9 Ağustos Pazar günü yapıldı. 2 yıllık bölümlerini 4 yıla tamamlayabilmek için ..
Beşiktaş-Paok eşleşmesi sonrası küstah yorum! Cevaplar gecikmedi
Spor

Beşiktaş-Paok eşleşmesi sonrası küstah yorum! Cevaplar gecikmedi

Trabzonspor’un cezası nedeniyle Şampiyonlar Ligi’ne katılmaya hak kazanan Beşiktaş’ın 2. Ön Eleme’deki rakibi Yunanistan temsilcisi Paok old..
Yunanistan o isimden acil olarak yardım isteyecek! Korkudan ne yapacaklarını şaşırdılar
Dünya

Yunanistan o isimden acil olarak yardım isteyecek! Korkudan ne yapacaklarını şaşırdılar

Türkiye’nin Navtex ilanı sonrası bölgeye Oruç Reis’in gitmesinin ardından Yunanistan’da yetkililer acil olarak toplanma kararı aldı. Ülkenin..
Satılık 2017 model Volkswagen Tiguan
Satılık 2017 model Volkswagen Tiguan

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı