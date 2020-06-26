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Aktüel

Kayseri'de kavgada bıçaklanan genç öldü

Yeniakit Publisher
2020-06-26 15:18:05 -
Kayseri'de kavgada bıçaklanan genç öldü

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde çıkan kavgada bıçaklanan genç hayatını kaybetti.

Anafartarlar Mahallesi'nde F.M. ile Z.K. (16) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda vücuduna çok sayıda bıçak darbesi alan Z.K. ağır yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Kayseri Şehir Hastanesine kaldırılan Z.K, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Gözaltına alınan F.M, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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