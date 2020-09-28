Kayseri'de karantinayı ihlal eden kişi polis denetiminde yakalandı
KAYSERİ (AA) - Kayseri'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) karantina kurallarına uymayarak dışarı çıkan kişi, polis denetiminde yakalanarak öğrenci yurduna yerleştirildi.
Kocasinan ilçesi Sahabiye Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'nda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetimlerini sürdüren polis ekipleri, Ali K'nin (64) Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusunu yaptı.
Sorguda, Ali K'nin Kovid-19 testi pozitif çıkan kişiyle temaslı olduğu ve karantinasının son gününde dışarı çıktığı belirlendi.
Polise direnen ve yurda gitmek istemediğini belirten Ali K, ambulansla Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı yurda götürüldü.