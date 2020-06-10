Kayseri'de kamyonetle otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı
KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Develi ilçesinde kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Ramazan D'nin kullandığı 50 AU 724 plakalı otomobil ile sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 38 AAP 245 plakalı kamyonet, Ayvazhacı Mahallesi Saimbeyli yolunda çarpıştı.
Kazada otomobilde bulunan İbrahim D. (67) olay yerinde hayatını kaybetti, Ramazan D, Ahmet D, Halime Nur D. ve Fadık G. yaralandı.
İtfaiye görevlilerince sıkıştıkları araçlardan çıkarılan yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.