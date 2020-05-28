  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Kayseri'de kamyonet sürücüsü şüpheli, çarptığı otomobildeki 15 bin lirayı alarak kaçtı

Yeniakit Publisher
2020-05-28 17:33:05 -
Kayseri'de kamyonet sürücüsü şüpheli, çarptığı otomobildeki 15 bin lirayı alarak kaçtı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de kamyonetle takip ettiği otomobile çarpan şüpheli, sürücünün inmesi üzerine araçtan yaklaşık 15 bin lirayı alarak kaçtı.

İddiaya göre, 38 ADE 016 plakalı otomobiliyle Kocasinan Bulvarı'nda seyir halinde olan O.C.İ'ye, sürücüsü belirlenemeyen 38 KE 924 plakalı kamyonet çarptı.

O.C.İ'nin araçtan inmesini fırsat bilen şüpheli, otomobilde bulunan yaklaşık 15 bin lirayı aldı. Şüpheli, kamyonetle olay yerinden uzaklaştı.

Parasının çalındığını fark eden O.C.İ'nin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık net 124 m² daire
Satılık net 124 m² daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı